Merih Demiral’a 2 dev talip! Juventus’un kararı…

İtalya’da başarılı bir sezon geçiren Merih Demiral için İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga’dan çok ciddi teklifler geldi… Sky Sport Italia’nın haberine göre, Juventus’taki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız futbolcuya ilk olarak Çağlar Söyüncü’nün de formasını taşıdığı Leicester City talip oldu. Juventus’tan Rugani’yle de ilgilenen Leicester City, Merih Demiral için 30 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

JUVENTUS TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Diğer yandan Bundesliga devi Borussia Dortmund da Merih Demiral’ın peşine düştü. Son olarak Avrupa’nın gözde golcüsü Erling Haaland’ı renklerine bağlayan sarı-siyahlılar gözünü Merih’e çevirdi. Dortmund’un 21 yaşındaki milli yıldız için 40 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Bu iki kulüp dışında da birçok talibi bulunan Merih Demiral için kulübü Juventus ise oyuncuyu takımda tutmayı hedefliyor. Torino devi Rugani ve Emre Can gibi oyuncuları satmayı planlarken Merih Demiral’ı kadroda tutmak istiyor. İtalya’dan gelen haberlere göre Juventus Merih Demiral için gelen teklifleri reddetti.

2019 yazında Sassuolo’dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Merih Demiral, Juventus’taki ilk aylarında forma şansı bulamasa da ligin ilk yarısının son haftalarında daha çok süre almaya başladı. 21 yaşındaki genç stoper İtalyan ekibiyle şu ana kadar 5 resmi maçta görev yaptı.