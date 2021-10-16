Merkel ile Erdoğan arasında ‘başkanlık sistemi’ tartışması! Erdoğan’ın cevabı kahkaha attırdı!





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel arasında canlı yayında 'başkanlık sistemi' tartışması yaşandı. Erdoğan başkanlık sistemini överken Merkel Almanya'daki mevcut sistemi savundu. Erdoğan'ın "Sayın Şansölye ama zaman zaman şikayetlerinizi hep bana aktardınız" deyince salon kahkaha attı. Erdoğan "Benim torun diyor ki dede diyor ne yapacaksın hayat böyle" diye espri yaptı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

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