Merkel ve Scholz Roma’da: Erdoğan’la halef-selef görüşecekler

Almanya’da görevi bırakan ama yeni hükümet kurulana kadar başbakanlığı devam eden CDU lideri Merkel, yeni hükümeti kurma çalışmalarını yürüten Sosyal Demokrat Parti lideri Olaf Scholz ile birliktke G20 zirvesi için Roma’da.

Ali GÜLEN

Halef ile selef olan Alman liderler, demokrasi örneği sergilerken, uluslararası toplantılara da birlikte katılıyor. Bir anlamda Merkel, halefini liderlere tanıtıyor.

Eski hükümetin Maliye Bakanı olan Olaf Scholz, Merkel ile son kez bir zirvede yerini alıyor ve bundan sonra da büyük ihtimalle, ülkesini Başbakan olarak temsil edecek. Merkel-Scholz ikilisi, görüşmelere birlikte girecekler. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin, Singapur, Hindistan ve Güney Kore hükümet başkanları ile de görüşmeler yapacaklar.

TÜRKİYE’SİZ AYRI BİR ZİRVE

G20 çerçevesinde çeşitli programlar ve buluşmalar yer alıyor. Bunlardan biri de, İran konusu olacak. Türkiye’nin en büyük komşusu olan İran’la ilgili yeni politikalar masaya yatırılacak ama bu toplantıya Türkiye çağrılmadı. İran konusunda ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya, dörtlü bir zirve yapacak.

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