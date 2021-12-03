Merkel veda turunda gözyaşlarına hakim olamadı

Almanya başbakanı Merkel veda turuna devam ediyor… Alman ordusu tarafından düzenlenen törende, “Benim için kırmızı güller yağsın” şarkısı çalınınca Merkel gözyaşlarını tutamadı.

Ali GÜLEN

Almanya’yı 16 yıl yöneten, sakinliği ama kararlı yönetimiyle iz bırakan Başbakan Angela Merkel, görevine veda ediyor.

Alman Ordusu tarafından “Büyük Zapfenstreich” ödülüne layık görülen Merkel, düzenlenen törene belki de son kez Başbakanlık makam aracıyla gitti. Savunma Bakanı Karrenbauer tarafından karşılanan Merkel, törende askeri bandodan, “Benim için kırmızı güller yağsın” parçasını istedi.

Hildegrad Knef’e ait şarkının notaları arşivinde bulunmayan grup, biraz sorun yaşasa da bunu çaldı. Bu sırada Merkel’in gözyaşı döktüğü görüldü.

“SİYASETTE EN ÖNEMLİSİ GÜVEN”

Son olarak, “Büyük tanrı, seni hep övgüyle anıyoruz” şarkısı çalındı ve ardından Savunma Bakanı, Merkel’e kırmızı bir gül verdi.

Başbakan Merkel, burada yaptığı konuşmada, “Burada tevazu ve şükran duygularını hissediyorum. Güvenin siyasette çok önemli olduğunun farkındayım. Kalbimden en derin şükranlarımı sunuyorum. Şansölye olarak son 16 yılda çok zorlayıcı dönemler oldu. Özellikle pandeminin son iki yılı, siyasete, bilime ve günlük yaşama ilişkin söylemlere duyulan güvenin ne kadar önemli, aynı zamanda ne kadar da kırılgan olduğunu gösterdi” dedi.

Demokrasinin farklı görüşlerin, eleştirel bakışların sayesinde geliştiğini belirten Merkel, “Demokrasimiz, kendini eleştirme yeteneği ile gelişir. Gelecekte dünyayı her zaman diğerinin gözünden görmeye, ayrıca diğerinin bazen rahatsız edici ve çelişkili bakış açılarını algılamaya, çıkarlar dengesi için çalışmaya herkesi teşvik etmek istiyorum. Diğer birçok ulusta olmayan bizdeki siyasi tartışma kültürü için minnettarım. Gönlümüzde mutlulukla işimizi yaparsak geleceği iyi şekillendirmeye devam edebileceğimize inanıyorum. Herkese ve ülkemize tüm kalbimle mutluluklar diliyorum” dedi.

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