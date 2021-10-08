Merkel’den sürpriz Türkiye ziyareti

Yazan:
Alaturka Online
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 13:02 – 08 Ekim 2021 Güncellenme: 13:10 – 08 Ekim 2021

Merkel’den sürpriz Türkiye ziyareti

Seçimlerden sonra veda ziyaretlerine başlayan Angela Merkel’in 16 Ekim Cumartesi günü de Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor…

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