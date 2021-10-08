HaberlerDünyaTürkiye Merkel’den sürpriz Türkiye ziyareti Yazan: Alaturka Online - 8 Ekim 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek. Sozcu.com.tr Yayınlanma: 13:02 – 08 Ekim 2021 Güncellenme: 13:10 – 08 Ekim 2021 Seçimlerden sonra veda ziyaretlerine başlayan Angela Merkel’in 16 Ekim Cumartesi günü de Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi. Ayrıntılar geliyor…