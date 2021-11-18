Merkel’in masrafları Almanları kızdırdı

16 yıllık görevindeki son günlerini geçiren Alman Başbakan’ın emeklilik istekleri tepki çekti. Merkel masraflarını devletin karşılayacağı ofisi için yasal sınır 5 kişi olmasına rağmen 9 çalışan talep etti.

Almanya’da yeni hükümetin kurulması ile Başbakan Angela Merkel’in 16 yıldır oturduğu koltuktan kalkması bekleniyor.

Merkel’in emeklilik talepleri ise kriz çıkardı. Almanya’da eski başbakanların ofis giderlerini devlet karşılıyor. Ancak ofiste en fazla 5 kişinin çalışmasına izin veriliyor. Merkel’in 9 kişi çalıştırma talebi ise salı akşamı meclis komisyonu tarafından onaylandı.

Merkel, bu kişilerin iki ofis yöneticisi, iki danışman, iki sekreter, bir ofis çalışanı ve iki şoförden oluşacağını belirtti. Bu kişilerin maaşı ortalama 10 bin Euro olacak.

Merkel ise 15 bin Euro maaş alacak. Diğer kalemlerle ofisin maliyeti aylık 100 bin Euro’yu geçecek. Meclisteki Hür Demokrat Parti ve Yeşiller ise bu talebi ‘savurganlık’ olarak niteledi.

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