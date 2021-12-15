Merkez bankaları faiz artırmaya devam ediyor: Bir ülke daha katıldı

Şili Merkez Bankası politika faizini 125 baz puan artışla yüzde 4 seviyesine çıkardı. Böylece Şili’de politika faizi 7 yılın zirvesine çıktı.

Sozcu.com.tr

Merkez bankaları yılın son faiz kararlarını açıklamaya devam ediyor. Pek çok gelişmekte olan ülke merkez bankası sıkılaştırma döngüsüne girerken son faiz artırım kararı Şili Merkez Bankası’ndan geldi.

Banka politika faizini 125 baz puan artışla yüzde 4 seviyesine çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi politika faizinin yüzde 4’e yükseltilmesi yönündeydi.

Alınan kararla ülkede politika faizi 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2021 yılın Şili Merkez Bankası’nın toplamda 350 baz puan faiz artışı yaptığı görüldü.

Ülkede bu yıl büyümenin yüzde 11’i aşarak rekor hıza ulaşması bekleniyordu. Kasım ayında ülkede yıllık enflasyon ise yüzde 6,7’ye yükselmişti.

FAİZ ARTIŞLARI SÜRÜYOR

Bu hafta ABD Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dahil olmak üzere 20 merkez bankasının faiz kararı açıklaması bekleniyor. Pek çok bankanın da Pakistan’da olduğu gibi parasal sıkılaştırma yönünde adım atması bekleniyor.

Dün son olarak Pakistan Merkez Bankası faiz artıran ülkeler arasına katılmıştı.

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