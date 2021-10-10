Merkez bankalarında ‘kalıcı enflasyon’ korkusu

Dünya ekonomisi pandeminin etkilerinden sıyrılmaya çalışırken pek çok gelişme piyasadaki fiyat artışlarının kalıcı olabileceği endişesini doğurdu.

Sozcu.com.tr

Enerji sorunları, tedarik zincirindeki aksaklıklar, emtia fiyatlarındaki artış, karantina sonrası talep artışı, devam eden teşvikler ve işgücü kıtlığı, fiyat artışlarının yakın zamanda sönmeyeceğine dair işaretler olarak görülüyor.

Merkez Bankaları, fiyat artışları konusunda sıkı para politikası ve teşvikleri devam ettirmek yönünde iki farklı yol izlerken pek çok merkez bankası bu duruma müdahale etmek için faizleri artırmaya başladı.

MERKEZ BANKALARI FARKLI GÖRÜŞLERDE

Enflasyonun hızlanmasıyla birlikte, ABD Merkez Bankası varlık alım programını yavaşlatmaya hazırlanırken, Norveç, Brezilya, Meksika, Güney Kore ve Yeni Zelanda’daki merkez bankaları halihazırda faiz yükseltmiş durumda.

Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası yetkilileri ise ekonomilerini canlandırmaya devam etmek isteyenler arasında yer alıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise gelişmiş ekonomilerde enflasyonun yakında yaklaşık yüzde 2’ye düşeceğini tahmin ediyor.

İNGİLTERE’DE KALICI ENFLASYON ENDİŞESİ

Ancak Telegraph gazetesine konuşan İngiltere Merkez Bankası yöneticisi Michael Saunders, etkin para politikası uygulanmadığı sürece kapasitelere ilişkin baskılar ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyonun kalıcı olabileceğine dikkat çekti.

Saunders, enflasyonun hızlanmasıyla piyasaların beklenenden daha önce bir faiz artışını fiyatlamasının haklı olduğunu söyledi.

Piyasa tahmincileri, bu gelişmeler ışığında İngiltere Merkez Bankası’nın 2022 yılının sonuna dek gösterge faizi mevcut seviyesi olan yüzde 0,1’den yüzde 0,75’e çıkarmasını bekliyor.

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