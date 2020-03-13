Merkez bankalarından krizi durdurmak için olağanüstü adımlar

Corona virüsü salgını nedeniyle küresel ekonomik faaliyette büyük yavaşlama ve küresel piyasalarda tarihi çöküşler yaşanırken, merkez bankalarından da olağanüstü adımlar geliyor.

Piyasalardaki krizi durdurmak ve ekonomide hem arz hem de talep yönlü yaşanan şoku hafifletmek için merkez bankalarının attığı adımlardan bazıları şöyle:

1- ABD MERKEZ BANKASI’NDAN (FED) 5,4 TRİLYON DOLARLIK ADIM

ABD borsalarında son bir aylık kayıplar yüzde 20’yi aşarken, ABD Merkez Bankası (FED) ilk olarak 3 Mart’ta olağanüstü faiz indirimine gitti.

2008 küresel finans krizi sonrası alınan ilk olağanüstü faiz indirimiyle FED politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-yüzde 1.25 aralığına indirdi.

Bu adımın piyasalardaki paniği azaltmak yerine artırması üzerine FED, dün tarihi bir adım atarak önümüzdeki bir aylık dönemde 5,4 trilyon dolar piyasaya fon sağlamayı taahhüt etti.

Böylece FED’in 4,5 trilyon dolar seviyesinde olan toplam bilançosu 10 trilyon dolara çıkabilir.

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2- AVRUPA MERKEZ BANKASI’NDAN (ECB) 120 MİLYAR EURO’LUK ADIM

Avrupa’da 50 büyük hisseyi takip eden Euro Stoxx 50 endeksi dün yüzde 12, son bir ayda yüzde 33 düşerken, Avrupa Merkez Bankası (AMB) dünkü toplantısında yıl sonuna kadar ek 120 milyar euroluk varlık alım programı açıkladı.

ECB zaten yüzde -0,5 seviyesinde olan politika faizinde indirime gitmezken, bankalara operasyonel faaliyetlerini yürütebilmeleri amacıyla geçici sermaye sağlayacağı belirtildi.

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3- İNGİLTERE MERKEZ BANKASI’NDAN (BoE) OLAĞANÜSTÜ İNDİRİM

Londra borsasında (FTSE 100) dünkü kayıp yüzde 10’u, bir aylık kayıp yüzde 29’u aşarken, İngiltere Merkez Bankası (BoE), önceki gün olağanüstü toplantıyla, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 0,25’e düşürdü.

Bu indirim, Ağustos 2016’dan bu yana BoE’nin ilk faiz indirimi oldu. Banka ayrıca, KOBİ’ler için yeni dönemsel fonlama programı uygulanmasına ve varlık alım programının 435 milyar sterlin seviyesinde devam etmesine de karar verdi.

4- JAPONYA MERKEZ BANKASI DURGUNLUĞA ÇARE ARIYOR



Japonya’da gayrısafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2019’un son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,3 küçülürken, 2020’nin ilk çeyreğinde de corona virüsü salgının ortaya çıkması ekonomide resesyon korkusunu büyüttü.

Tokyo borsasında (Nikkei 225) bir aylık düşüş 25’i bulurken, bilançosu 5,4 trilyon doları aşan ve yıllardır piyasayı paraya boğan Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) 18-19 Mart’taki toplantısında ek teşvik programı açıklaması bekleniyor.

Politika faizini yüzde -0,1 seviyesinde tutan bankanın 6 trilyon yenlik (yaklaşık 57 milyar dolar) ek varlık alımına gidebileceği belirtiliyor. BoJ, virüsün etkisiyle mücadele eden şirketlere destek sağlamak için kredi programı da içeren bir tedbir seti açıklayabilir.

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5- İLK ADIMLAR ÇİN’DEN GELDİ

Salgının ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin’de de merkez bankası (PBOC), bankalara sağladığı 1 yıl vadeli krediler için faizi 10 baz puan düşürerek yüzde 3,15’e çekti.

Banka ayrıca, piyasanın nakit ihtiyacını karşılamak üzere birçok defa likidite adımı atarken, önümüzdeki günlerde ek adımlar atılması ve bankaların merkez bankasında tutması gerekli zorunlu karşılıkların oranlarının da düşürülmesi bekleniyor.

6- TCMB HAFTAYA TOPLANIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 19 Şubat’taki toplantısında politika faizini yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e indirdi. Banka böylece 6 ayda faizleri 1325 baz puan düşürmüş oldu.

TCMB, 19 Şubat’taki faiz indirimi kararının ardından yaptığı açıklamada “Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer vermişti.

Bankanın bir sonraki toplantısı 19 Mart’ta yapılacak. Son 51 günlük dönemde gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi ve tahvil piyasalarından 41,7 milyar dolarlık yabancı çıkışı olması ve Türkiye’nin de bu süreçten sert etkilenmesiyle dolar/TL 6,30’u aşarken, 2 yıllık gösterge tahvil faizleri de yüzde 11’in üzerine çıktı.

Borsa İstanbul’da son bir aydaki değer kaybı yüzde 20’yi aşarken, borsada devre kesici uygulaması için limit yüzde 20’den yüzde 10’a çekildi.

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