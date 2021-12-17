Merkez Bankası 1 Aralık’tan bu yana 6 milyar dolar ‘yaktı’

Merkez Bankası’nın doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde yapılan satış tutarının yaklaşık 2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Merkez Bankası son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği Eylül ayı başından bu yana TL yaklaşık yüzde 51 değer yitirdi. Dolar/TL kuru yılbaşına göre yüzde 129 yükseldi. Değer kayıplarının büyük bölümü son bir buçuk ayda meydana geldi.

Dolar/TL’de yükseliş Merkez Bankası’nın (TCMB) devam eden faiz indirimleri, ucu açık yönlendirmeleri ve müdahaleleri sonrası da sürdü. Dolar/TL bugün 17.14 ile rekor kırdı.

Doların 17 lira seviyesini aşmasının ardından Merkez Bankası bugün beşinci kez piyasaya müdahale etti.

BloombergHT’ye göre, toplam doğrudan satış büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolar oldu. Önceki müdahaleden farklı olarak alıcıların önemli bir bölümünün bireysel yatırımcı olduğu vurgulanıyor.

Böylelikle, 1 Aralık’ta başlayan müdahale sürecinde 5 günde toplam satış miktarının yaklaşık 6 milyar dolara ulaşmış oldu. Merkez Bankası’nın dördüncü müdahalesinde 1 günlük satış miktarı 2.5 milyar dolar olmuş, yabancı yatırımcının da ciddi şekilde alıcı olması, müdahale büyüklüğünü artırmıştı.

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