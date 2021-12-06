Merkez Bankası açıkladı: TL’nin reel değeri rekor düşük seviyeye geriledi

Merkez Bankası, TL’nin reel değerinin kasım ayında 1994 yılına kadar giden serinin en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının reel değerini gösteren ‘reel efektif döviz kuru’ verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 60,11 olan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeks değeri, kasımda 54,33 ile 1994 yılına kadar giden serinin en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL kuru, kasımda yüzde 40,33’lük artışla Şubat 2001 krizi sonrasındaki aylık bazda oransal olarak en yüksek artışını kaydetmişti.

Kur krizi yaşanan 2018 yılında bile bu endeks değeri, eylülde 62,46 seviyesine kadar gerilemişti. 1994 yılındaki krizde de görülen en düşük seviye 67,28 olmuştu.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim TCMB’nin TL’deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.

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