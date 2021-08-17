Merkez Bankası Başkanı Afganistan’dan kaçışını anlattı

Afganistan Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Ajmal Ahmady, ülkeden kaçış hikayesini Twitter’dan anlattı. Pazar gününe kadar bankada olan Ahmady, o gün havalimanına gidişini, karşılaştıklarını ve kendini bir askeri uçağa atışını ayrıntılarıyla paylaştı.

DERLEYEN: EMRE DEVECİ

Afganistan’da Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirişi ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani dahil binlerce Afganın ülkeden kaçışı dünyayı sarsarken, ülkenin merkez bankası başkanı da kaçış hikayesini paylaştı.

Afganistan’da vekaleten merkez bankası başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Gani’nin danışmanı da olan Ajmal Ahmady, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pazar gecesi ABD’ye ait bir askeri uçakla ülkeden ayrıldığını açıkladı.

‘ORDUYA SAVAŞMADAN ÇEKİLME TALİMATI VERİLDİ’

Afgan hükümetinin bir haftada çok hızlı bir şekilde çöktüğünü, olayların gelişimini anlamakta çok zorluk çektiğini belirten Ahmady, Afgan ordusuna yukarıdan savaşmadan çekilmeleri yönünde talimatlar verildiği söylentileri olduğunu aktardı.

Kötüleşen güvenlik durumuna rağmen 12 Ağustos Perşembe gününe kadar işlemlere devam ettiklerini ancak Cuma günü işlemlerin kısıtlandığını, cumartesi günü de paniğin hızla arttığını belirten Ahmady, dolar/Afgani kurunun bir anda 83’ten 100’e fırladığını aktardı.

PAZARTESİ GÜNÜ İÇİN BİLET ALMIŞTI

Kendisinin 13 Ağustos Cuma günü kaçtığı yönünde söylentiler ortaya çıktığını ancak kendisinin 14 Ağustos Cumartesi günü bile bankaları ve işlemcileri sakinleştirmek için çalıştığını belirten Ahmady, “O günün Kabil’in düşmesinden bir gün öncesi olduğuna inanmıyorum” dedi.

Cumartesi gecesi ailesinin kendisini aradığını ve çoğu hükümet yetkilisinin kaçtığını ilettiğini, bunu duyunca donup kaldığını belirten Ahmady, cumartesi gecesi gelen güvenlik değerlendirmesine göre Kabil’in düşüşünün 56 saat içinde olacağını öğrendiğini ve önlem olarak 16 Ağustos Pazartesi günü için uçak biletlerini satın aldığını söyledi.

HAVALİMANINDA AFGAN LİDERLERİ GÖRDÜ

15 Ağustos Pazar günü merkez bankası binasında çalışmaya gittiğini ancak gelen kaygı verici haberler üzerine bankayı terk edip havalimanına gittiğini belirten Ahmady, havalimanına vardığında hükümet yetkililerini ve meclis başkanını gördüğünü aktardı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Server Daniş’in Katar’a, bakanlar ve diğerlerinin de Dubai’ye gitmek üzere havalimanında olduğunu gördüğünü ancak söz konusu uçakların iptal olduğunu, kendisinin 19.00’ta kalkacak Kam Air uçağına bilet bulduğunu, o sırada Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeden ayrıldığını öğrendiklerini belirten Ahmady, 100 yolcu kapasiteli uçağa 300’ün üzerinde insan bindiğini ancak uçakta ne yakıt ne de pilot olduğunu öğrendiklerini belirtti.

ASKERİ UÇAĞA ATLADI

Daha sonra uçaktan indiğini ve havalimanında bir askeri uçak gördüğünü, insanların bu uçağa binmeye çalıştığını, güvenlik güçlerininse insanları uzaklaştırıp kendi elçilik personelini uçağa bindirmeye çalıştığını, silahların ateşlendiğini ve yakın meslektaşlarının kendisini uçağa ittirdiğini belirten Ahmady, “Böyle bitmemeliydi. Kimseyi bilgilendirmeden ülkeyi terk etmeye çalışan Afgan yetkilileri havalimanında görmek iğrençti. Bir geçiş planı olmadan ülkeden giden Cumhurbaşkanını affetmeyeceğim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sarayını aradığını ve herhangi bir tahliye planı olup olmadığını sorduğunu belirten Ahmady, “7 yıllık görevin ardından sessizlikle karşılandım” dedi.

Kaçtıktan sonra Taliban’ın kendisini aradığını ve sorduğunu öğrendiğini belirten Ahmady, “Birçok kişisel düşmanım vardı. Belki de sadece selam vermek istemişlerdi” dedi.

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