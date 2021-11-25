Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya geldi

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Alaturka Online
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul’da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine giriş yaptı. Kritik toplantı başladı.

Yayınlanma: 18:11 – 25 Kasım 2021 Güncellenme: 18:18 – 25 Kasım 2021

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve bankaların genel müdürleriyle bir araya geldi.

Türkiye Bankalar Birliği binasında düzenlenen toplantıya bankaların genel müdürlerinin ardından Kavcıoğlu giriş yaptı. Kavcıoğlu toplantı öncesi bir açıklama yapmadı. İHA

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