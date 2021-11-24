Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Bankalar Birliği üyeleriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın akşam Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.

Sozcu.com.tr

Merkez Bankası’nın faiz kararı ve dolar ile euroda meydana gelen peş peşe rekorların ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın akşam Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimlerini ve TL’deki değer kaybını olumlu gören açıklamalarının ardından dolar 13 lirayı, euro da 14 lirayı aşarak rekor kırmıştı.

Gelen rekorların ardından Erdoğan, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü. Ancak görüşmeye ilişkin hem Cumhurbaşkanlığı’ndan hem de Merkez Bankası’ndan açıklama yapılmamıştı.

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