MERKEZ BANKASI BU VİDEODAN SONRA FAİZLERİ SERT İNDİRMEYE KARAR VERDİ !





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Merkez Bankası yarın ne kararı açıklayacak? Ülke ekonomisine ne gibi bir etkisi olacak? Canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Emre Alkin Cüneyt Özdemir'e ekonomideki krizle ilgili ne açıklamalar yaptı? Hangi tahminlerde bulundu? Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener hangi açıklamalarda bulundu? Satır aralarında ne denmek istiyor? Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Cüneyt Özdemir'in 10 kasımda yayınlanacak belgeseli hangi konuyu anlatacak? Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'daki sergisinde hangi eser vandallar tarafından zarara uğradı? TÜSİAD'ın yaptığı açıklama ne anlama geliyor? Hangi öne çıkan açıklamalarda bulundular? Osman Kavala'nın tutuklu olması Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Daren Acemoğlu ekonomiyle ilgili nasıl bir açıklama yaptı? Doğu Perinçek hangi serim açıklamasında bulundu? Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine ne yanıt verdi? Ekrem İmamoğlu'nun taksiciler tarafından tepki çeken uygulaması ne oldu? Sedat Peker ihtarnamesinde hangi ünlü futbolcunun ismi geçiyor? Halil Falyalı tutuklandı mı? Fenerbahçe TV neden maç sırasında yayını kesti? Şanlıurfa Belediyesi hangi ünlü diziden ilham alarak kartvizitler yaptırdı? Tarkan geri mi dönüyor? Ebrar Karakurt transfer olduğu İtalya'daki hayatı hakkında hangi açıklamalarda bulundu? İstanbul'da taksi çalan hırsız o taksiyle ne yaptı?Bugün bize Loud and Proud'dan gelenler nelerdi? Cüneyt Özdemir gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

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