Merkez Bankası dolara bir kez daha müdahale etti

Dolar/TL 13,95’i görünce Merkez Bankası bir kez daha müdahale etti. Ödünç ve emanet dövizleri satarak müdahale eden TCMB, faiz indirimleriyle yükselttiği kuru 14’ün altında tutmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr

Dolar/TL’de bugün 13,95 ile yeni zirve görülürken, Merkez Bankası bir kez daha kura müdahale etti.

TCMB’den yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

Müdahaleyle birlikte kur 13,73’e kadar geriledikten sonra tekrar 13,90’ın üzerini gördü.

ÜÇÜNCÜ MÜDAHALE OLDU

TCMB, 1 Aralık ve 3 Aralık tarihlerinde de dolar satarak döviz kurlarına müdahale ettiğini açıklamıştı.

Geçen haftaki satışların toplam miktarı resmi olarak açıklanmasa da bu dönemde swap ile ödünç alınanlar hariç TCMB’nin net rezerv rakamı 1,7 milyar dolar azalmıştı. Geçen haftaki müdahale rakamının da yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu.

REZERVİ EKSİDE, ÖDÜNÇ DÖVİZİ SATIYOR

TCMB’nin ödünç ve emanet döviz ile altınları düşüldüğünde net rezervi 3 Aralık itibarıyla eksi (-) 37,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Elindeki ödünç dövizleri satarak kura müdahale eden TCMB, faiz indirimleriyle yükselişine neden olduğu kuru düşürmeye çalışıyor.

Banka, 2019-2020 yıllarında Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde örtülü bir şekilde döviz satarak kurlara müdahale etmişti. Bu müdahale sonucunda hem kur artışları önlenememiş hem de yaklaşık 128 milyar dolarlık rezerv kaybı büyük skandala neden olmuştu.

14 SAVUNMASI

Geçmişte örtülü satışlar döneminde TCMB, kendine ilan edilmemiş birçok kur seviyesi belirleyip o noktaları savunmaya çalışmıştı.

2020 yılı yaz aylarında dolar/TL uzun süre 6,85 civarında hareket etmiş, TCMB milyarlarca dolar satarak bu seviyeyi korumaya çalışmıştı.

TCMB’nin şu an kuru 14’ün altında tutmaya çalıştığı görülüyor.

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