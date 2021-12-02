Merkez Bankası dün kaç dolar sattı?

Merkez Bankası’nın dün kurlara müdahale amaçlı dolar satışının toplamda yaklaşık 1 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, müdahalenin kurda doğrultuyu değiştirmediğine işaret ediyor.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gece yayımlanan bir televizyon programında verdiği ‘seçimlere kadar faiz indirimlerine devam’ mesajıyla dolar/TL’de 13,95’lik rekor seviye görülürken, dün Merkez Bankası’ndan (TCMB) kura doğrudan müdahale gelmişti.

Müdahale sonrasında dolar kuru 12,50 seviyelerine kadar gerilese de kısa süre sonra tekrar 13,50 seviyelerine gelmiş ve sert dalgalanmalar yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün de faiz indirimlerine devam mesajı vermesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin atanmasının da etkisiyle dolar bugün 13,50’nin üzeri seviyelerden güne başladı.

TCMB’nin hem spot hem de vadeli piyasalar üzerinden müdahalesinin büyüklüğü merak konusu oldu.

Sozcu.com.tr’nin ulaştığı farklı kaynaklar, müdahalenin büyüklüğünün 1 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

TCMB’nin Borsa İstanbul’daki Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (VİOP) üzerinden 340 milyon dolarlık satış yaptığı, spot piyasadan satışın ise 700 milyon dolar civarında olduğu aktarıldı.

TCMB, müdahale tutarını 15 gün içinde açıklayacak.

‘KURUN DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK OLMADI’

“Kaynaklara göre; Merkez Bankası dün dolara yaklaşık 1 milyar dolar civarında müdahale yaptı” diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Kurun hareketinin doğrultusunda bir değişiklik olmadı. Bu gibi geçici hamlelerin etkisinin de geçici olacağını düşünüyoruz. Kurda istikrarlı düşüş için politika ve yönlendirme desteğinin gerekli olduğunu ve enflasyonun düşmesinin sağlanması gerektiğini düşünürüz” dedi.

Sardis Research Danışmanlık’tan stratejist Evren Kırıkoğlu da bankacılık kaynaklarından aktarılanlara göre, spotta toplam satış miktarının 1 milyar doları geçmediği yönünde olduğunu, VİOP’taki 340 milyon dolarlık satış da hesaba katıldığında toplam müdahalenin 1,5 milyar doların altında olduğunu söyledi.

İki farklı kaynak da müdahalenin toplam büyüklüğünün 1 milyar dolar civarında olduğunu dile getirdi.

8 YIL ÖNCE 3,2 MİLYAR DOLARLIK MÜDAHALE OLDU

2019-2020 döneminde yaklaşık 128 milyar dolarlık örtülü rezerv satışı yaparak kur artışını frenlemeye çalışan TCMB, en son doğrudan müdahaleyi 23 Ocak 2014 tarihinde, yani yaklaşık 8 yıl önce yapmıştı.

2014’teki son doğrudan müdahalede TCMB, 3 milyar 151 milyon dolar satış yapmıştı.

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