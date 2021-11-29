Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı piyasaların yanı sıra vatandaşlar tarafından da merakla bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda alınan faiz kararı sonrasında, beklentinin çok üzerinde gerçekleştirilen faiz indirimi ile euro ve dolar rekor üstüne rekor kırdı. Merkez Bankası toplantısı 16 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00’da açıklanacak.

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim kararlarının ardından başlayan Türk Lirası’nda büyük değer kaybı sürerken bankalar, piyasalar ve vatandaşlar gözünü Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantıya çevirdi. Ekonomistler önümüzde aylarda Merkez Bankası’nın faiz artırımına gidebileceğini duyurdu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak.

FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs dün yaptığı açıklamada, TCMB’nin gelecek yılın ikinci çeyreğinde politika faizini yüzde 20’ye yükseltebileceğini duyurdu. Goldman, para birimi üzerinde devam eden baskı nedeniyle daha erken bir hamle de olabileceği konusunda uyardı.

Goldman Sachs analisti Murat Unur, yüzde 20’lik bir artışın “enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için yeterli olmadığını, ancak finansal istikrarı sürdürmek için yeterli olacağını” belirtti.

Goldman Sachs ekonomistleri önceki raporda, 2022 sonu yüzde 18 oranındaki politika faizini tahminini koruduklarını açıklamışlardı. Bir önceki raporda, 2022’nin ilk faiz artışının üçüncü çeyrek yerine ikinci çeyrekte beklendiği belirtilmişti.

FRANSIZ BANKA: ACİL FAİZ ARTIŞI OLABİLİR

Fransız Banka Societe Generale ise faiz oranlarında gelecek ay için en kısa sürede bir “acil” artış öngördü. Societe Generale, oranların 2022’nin ilk çeyreğinin sonunda yaklaşık yüzde 19’a yükseleceğini tahmin ediyor.

Societe Generale, yayımladığı raporunda TL’deki değer kaybıyla beraber en kötü senaryo olarak insanların bankalardaki varlıklarını çekme riskinin önemli derecede arttığını belirtti. Analistler, mevduat çekme limiti gibi bazı sermaye kontrolü araçlarının kullanılmasının da mümkün olduğunu söyledi.

Ayrıca raporda TL’ye olan güvenin azalmasıyla insanların bankalara koşabileceğini, finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini belirtti.

UNİCREDİT’TEN FAİZ TAHMİNİ

Unicredit ekonomistleri yayımladıkları araştırma raporunda kurdaki değer kaybının Aralık’ta ya da 2022’nin başında TCMB’yi faiz artırmaya zorlayabileceğini belirtti.

Kurdaki değer kaybının önlenmesi için rezervlerin kullanılabileceğini söyleyen Unicredit ekonomistleri, bu önlemlerin uzun vadede işe yaramayacağını ve faiz artırımının gerekli olacağını belirtti.

Ekonomistler, TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi durumunda likidite önlemleriyle geçici bir sıkılaşmanın daha sık görülebileceğini fakat bunun da değer kaybının önüne geçemeyeceğini belirtti.

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