Merkez Bankası, politika faizini bugün 100 baz puan daha indirerek yüzde 14'e düşürdü. TL'deki erime ve enflasyondaki artışa rağmen banka, faiz indirimlerine devam kararı aldı. Karar sonrası dolarda ve euroda yeni rekorlar geldi. İYİ Partili Erhan Usta Meclis'te gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erhanusta #merkezbankası #faizkararı #dolar #asgariücret #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İYİ Partili Erhan Usta’dan çarpıcı açıklamalar!