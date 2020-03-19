Merkez Bankası Genel Kurulu’na corona engeli

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, “COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir” denildi.

TCMB bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Ocak ayında erken bir olağanüstü genel kurul düzenleyerek Hazine’ye kar dağıtımını erkene çekmişti. Banka Hazine’ye yaklaşık 40 milyar TL aktarımını tamamladı. Bunun ötesinde önemli bölümü kurumlar vergisi olmak üzere 10 milyar TL’nin üzerinde aktarım yapılacak. (REUTERS)