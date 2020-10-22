Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 489 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 894 milyon dolar artarak 85 milyar 489 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 704 milyon dolar artışla 42 milyar 822 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ekim'de 41 milyar 118 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 190 milyon dolar yükselişle 42 milyar 477 milyon dolardan 42 milyar 667 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 894 milyon dolar artarak 83 milyar 595 milyon dolardan 85 milyar 489 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 29.08.2019 25.709 75.796 101.505 27.09.2019 26.051 75.655 101.706 25.10.2019 26.481 78.504 104.985 29.11.2019 26.475 78.274 104.749 27.12.2019 25.079 81.240 106.319 31.01.2020 27.520 74.856 102.376 28.02.2020 30.411 77.414 107.825 27.03.2020 31.325 64.081 95.406 30.04.2020 34.786 51.457 86.243 29.05.2020 36.667 54.360 91.027 26.06.2020 38.821 51.417 90.238 30.07.2020 43.572 46.673 90.245 28.08.2020 43.042 41.594 84.636 25.09.2020 41.097 42.420 83.517 02.10.2020 42.229 41.409 83.638 09.10.2020 42.477 41.118 83.595 16.10.2020 42.822 42.667 85.489