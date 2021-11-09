Merkez Bankası ‘Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği’ birimi kuruyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iklim değişikliğinin ülkenin finansal sistemi üzerinde yaratacağı risk ve fırsatları belirlemek amacıyla yeni bir departman kuruyor.

Sozcu.com.tr

TCMB, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasını imzalamasının ardından, ülkenin finansal sistemi için iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri ve fırsatları belirlemek amacıyla yeni bir departman kurmaya karar verdi.

Bloomberg’in kaynaklara dayandırdığı habere göre TCMB, geçen hafta “Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği” departmanı kurmaya karar verdi. TCMB ise konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

HAZİNE YEŞİL TAHVİLLER ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

Glasgow’daki COP26 iklim zirvesi öncesinde Türkiye, 2015 Paris anlaşmalarını onaylayan son G-20 ülkesi olmuştu.

Ayrıca hazine, ilk kez çevresel ve sosyal hedeflere bağlı bir fiyatlandırma ile yurt dışına tahvil satılmasına olanak sağlayacak bir çerçeve üzerinde çalışıyor.

SON METİNDE YER ALMIŞTI

Merkez Bankası’nın son para politikası metninde iklim değişikliği konusuna dikkat çekilmiş, “Kurul, iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır.” ifadeleri yer almıştı.

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