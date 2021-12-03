Merkez Bankası’ndan dolara bir müdahale daha

Merkez Bankası bugün bir kez daha dolar satışı yaparak kura müdahale ediyor. Müdahale sonrası kurda düşüş görüldü.

Sozcu.com.tr

Merkez Bankası (TCMB), bugün bir kez daha dolar satışı yaparak döviz kurlarına müdahale ediyor.

TCMB’den bugün yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

Gün içinde 13,88’i gören dolar/TL kuru, müdahale sonrasında 13,40’a kadar geriledikten sonra tekrar 13,60’a yükseldi.

İKİ GÜN ÖNCE DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

1 Aralık Çarşamba günü de TCMB, vadeli ve spot piyasada dolar satarak kurlara müdahale etmişti. Söz konusu müdahalede öncesinde 13,95’i gören dolar/TL kuru, 12,50’nin altını gördükten sonra sert dalgalanma göstermiş, sonrasında tekrar rekor seviyelere yaklaşmıştı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan bankacılık kaynakları, 1 Aralık’taki müdahalenin 1 milyar dolar civarında olduğunu, mevcut faiz politikasıyla kurları tutmanın ise pek mümkün olmadığını dile getirmişti.

20 YILIN EN KÖTÜ AYINDAN SONRA MÜDAHALE

Resmi tüketici enflasyonu yüzde 21,31 ile üç yılın zirvesine çıkarken, TCMB son üç ayda politika faizini yüzde 19’dan yüzde 15’e kadar düşürünce döviz kurlarında tarihi bir artış yaşandı.

2021 yılı Kasım ayında dolar/TL kuru, aylık yüzde 40,3 artışla, Şubat 2001 krizi sonrasındaki dönemin en kötü ayını yaşamıştı.

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