Merkez Bankası’nın faiz kararı dış basında: ‘Türkiye bilinmeyen sularda’

Merkez Bankası’nın dünkü faiz indiriminden sonra TL’de yaşanan sert değer kaybı uluslararası basının gündeminde. Türkiye’de ‘döviz krizi’ olduğunu belirten uluslararası finans basını, kötüleşen ekonominin Erdoğan’a yönelik seçmen desteğini düşürdüğünü belirtti.

Sozcu.com.tr

TCMB’nin politika faizini yüzde15’e indirmesinin ardından Türk Lirası’ndaki büyük değer kaybı, uluslararası basında ‘Türkiye’de döviz krizi yaşanıyor’ yorumlarının gündeme gelmesine sebep oldu.

Financial Times’da (FT) Türkiye’nin politikasının alışılmadık olduğu, Wall Street Journal’da (WSJ) ise Türkiye’de kötüleşen ekonominin Erdoğan’a olan desteği azalttığı ifade edildi.

Bloomberg, düşük politika faizinin TL’yi dolara karşı savunmasız bıraktığını söylerken Reuters Türk lirasının kriz bölgesine geri döndüğünü söyledi.

FT: TÜRKİYE UYARILARA MEYDAN OKUYOR

Uluslararası İngiliz iş dünyası gazetesi , “Türkiye uyarılara meydan okuyarak faiz oranlarını indiriyor” başlığı ile bir analiz yayımladı.

TCMB’nin yüksek enflasyona rağmen Erdoğan’ın para politikasını gevşetme yönündeki baskısına uyduğu ifade edilen haberde, Erdoğan’ın “faiz sebep, enflasyon sonuç tezinin” alışılmadık olduğu belirtildi.

FT’deki analizde görüşlerine yer verilen Londra merkezli GAM yatırım firmasının yöneticilerinden Paul McNamara TCMB’nin faiz indirimi ile ilgili, “Bunu neden yaptıkları gizemli” dedi. McNamara, ülke pandemiden kurtulurken Türkiye ekonomisinin bazı yönlerinin cesaret verici göründüğünü ancak zayıf bir liranın tek itici gücünün politika görünümü olduğunu aktardı.

Haberde ayrıca ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikası döngüsüne girmesi nedeniyle gelişen ülke merkez bankalarının faiz artırımı yoluna gittiği hatırlatıldı. Finans şirketi Barclays analistleri Türkiye’nin bilinmeyen sularda yüzdüğünü ve son faiz indirimlerinin ekonomi için zararlı olduğunu açıkladı.

WSJ: DÖVİZ KRİZİ EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR

ABD merkezli finans gazetesi WSJ ise ‘Türkiye’de döviz krizi ekonomiyi tehdit ediyor, Erdoğan yönetimine meydan okuyor’ başlıklı makale yayımladı.

Merkez Bankası indiriminin ardından Türk Lirası’nın rekor düşük seviyede olduğu hatırlatılan yazıda, “Döviz krizi Türkiye ekonomisini sarsıyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yirmi yıllık hakimiyetini tehlikeye atıyor ve yıllardır büyümenin tadını çıkaran ülkede yaşam standartlarını tepetaklak ediyor” dedi.

WSJ’deki haberde görüşlerine yer verilen BlueBay Asset Management gelişmekte olan piyasalar stratejisti Timothy Ash, “Bu sadece çılgınlık. Bu yıl şimdiye kadar gördüğümüz faiz indirimleri için bir gerekçe yoktu. Son indirimin de gerekçesi yok. Erdoğan para politikasını tek başına yürütüyor” dedi.

Analizde şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan, 2003’te ilk kez başbakan olduğundan bu yana iktidarının önündeki en ciddi meydan okumalardan biriyle karşı karşıya. Ücretler üzerindeki baskı ve gıda, ilaç, enerji gibi temel malların artan maliyetleri Erdoğan’a verilen desteği erozyona uğratarak bir zamanlar onu destekleyen seçmenleri uzaklaştırdı”

Haberde 2016’dan bu yana 15 Temmuz, Irak ve Suriye’deki gelişmeler gibi sebeplerle Türkiye ekonomisinin ciddi darbe aldığı ancak bu son türbülansın benzersiz olduğu belirtildi.

BLOOMBERG

ABD merkezli Bloomberg’te çıkan yazıdaysa TCMB’nin faiz kararının lirayı dolara karşı savunmasız bıraktığı belirtildi. Haberde, “ABD Merkez Bankası’nın para politikasını beklenenden daha erken sıkılaştırabileceğine dair spekülasyonlar artmasına rağmen TCMB lirayı ABD dolarına karşı savunmasız bırakıyor” ifadeleri yer aldı.

Bloomberg’e konuşan New York merkezli Brown Brothers Harriman’ın küresel para birimi stratejisi başkanı Win Thin “Liradaki bu hareket çılgınca ama tamamen öngörülebilir. Arjantin pesosundan daha kötü durumdaysanız her şey açıktır” dedi.

REUTERS: TL KRİZ BÖLGESİNE GERİ DÖNÜYOR

İngiliz haber ajansı Reuters analizinde “Türk lirası kriz bölgesine geri dönüyor” başlığını kullandı.

Haberde “Ekonomistler, faiz oranları tekrar yükseltilmediği takdirde yüzde 30 enflasyonla ve TL’nin tamamen erimesi riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor” ifadelerine yer verildi. Yazıda, TCMB’nin rezervlerinin bu yıl IMF’den gelen para sayesinde arttığı, ancak rezervlerin bankalarla yapılan çeşitli fonlama düzenlemeleri nedeniyle hâlâ negatif bölgede olduğu belirtildi.

Reuters’ta yer alan bir başka haberde ise kötü ekonomi yüzünden Erdoğan’ın anketlerde eski desteğini kaybettiği açıklandı.

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