Merkez Bankası’nın üçüncü müdahalesinin miktarı belli oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Aralık’ta döviz kurlarına yaptığı doğrudan müdahale ile 3,12 milyar dolar sattığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 10:36 – 03 Ocak 2022 Güncellenme:

Merkez Bankası’nın üçüncü müdahalesinin miktarı belli oldu

TCMB, 13 Aralık’ta döviz kurlarındaki olağandışı hareketleri  üçüncü doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 3,12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar ve 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattığını açıklamıştı.

5 MİLYARI GEÇTİ

Böylece 1, 3, 10 ve Aralık tarihlerindeki üç müdahalede toplam satış 5 milyar 155 milyon dolar oldu.

TCMB, 2021 Aralık döneminde döviz kurlarına toplam 5 müdahalede bulunmuştu.

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