Merkez: Gelişmeler yakından takip ediliyor

Yazan:
Alaturka Online
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TCMB’nin yayımladığı Şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetlerinde şu ifadeler yer aldı:

*Şubat ayında tütün ve alkolsüz içecekler grubunda tütün ürünleri fiyatlarında düşüş izlenmektedir.

*Anket göstergeleri üretimdeki güçlü seyrin ocak ayında da devam edeceği yönünde sinyal vermektedir.

*Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmekte.

*Çin’de ortaya çıkan salgın hastalığa ilişkin endişeler küresel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta.

*Jeopolitik gerilimler ve salgın hastalığın yurt içi büyüme üzerinde oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

*Salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmekte.

*Kurul, cari işlemler dengesindeki kazanımların korunması amacıyla kredi büyümesi ve kompozisyonuna yönelik makro ihtiyati önlemlerin gözden geçirilebileceği değerlendirmesinde bulundu. (REUTERS)

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