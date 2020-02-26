Merkez rezervdeki düşüşü swap ile telafi edecek

TCMB kendi bünyesinde ihale yolu ile yaptığı swap işlemlerinde kullanılmayan işlem limitinin yine kendi bünyesindeki kotasyon ile yapılan işlemlere aktarılabileceğini bildirdi.

Bloomberg’in haberine göre, TCMB’nin kendi bünyesindeki swap işlemlerinde hem kotasyon hem ihale için döviz piyasalarındaki işlem limitinin yüzde 20’si kadarlık limit bulunuyordu.

2019’un ilk yarısında da TCMB, net rezervindeki sert düşüşü bankalarla döviz-TL takası (swap) yaparak maskelemişti.

Piyasada Suriye ve corona virüse ilişkin gelişmeler yakından izlenirken TCMB’nin rezervindeki sert düşüş sozcu.com.tr tarafından gündeme getirilmişti. Kamu bankalarının 31 Ocak-14 Şubat döneminde döviz açığı da 2 milyar dolardan 4,6 milyar dolara yükselmişti.

Söz konusu tarihler arasında dolar/TL 6 seviyesini aşmış, kamu bankalarının kurdaki tırmanışı durdurmak için yoğun şekilde dolar sattığı iddia edilmişti.

TCMB’nin “uluslararası rezervler ve döviz likiditesi” verilerine göre, bankanın döviz karşılığı TL swapları (Katar ve Çin swapları hariç) aralık sonu itibarıyla 12,1 milyar dolar seviyesinde.

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