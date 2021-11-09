Merkez zorunlu karşılıktan 3,8 milyar dolar bekliyor

Merkez Bankası, yabancı para mevduatlarda zorunlu karşılık oranını tüm vadelerde 200 baz puan artıran düzenlemeden rezervlere 3,8 milyar dolarlık katkı bekliyor.

Sozcu.com.tr

Merkez Bankası (TCMB), yabancı para mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artıran kararına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Alınan bu kararlarla, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 7,4 milyar TL, yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,8 milyar ABD doları karşılığı tutarında artması öngörülmektedir” denildi.

Böylece TCMB’nin brüt rezervi 3,8 milyar dolar artacak, net rezervi değişmeyecek.

TCMB’den yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir.

Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz ve standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânları daha önce atılan adımlarla kademeli olarak azaltılmış ve 1 Ekim 2021 tarihinde Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı sonlandırılmıştı.

Bu defa, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülmüştür. Söz konusu imkân kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır.

Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır.

Alınan bu kararlarla, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 7,4 milyar TL, yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,8 milyar ABD doları karşılığı tutarında artması öngörülmektedir.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 12 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olan 28 Ekim 2021 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.”

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