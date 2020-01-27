Merkezdeki apartman, çatırtı sesleri sonrası boşaltıldı

Deprem sonrası boşaltılan ancak depremden günler sonra vatandaşların eşyalarını almak için tekrar içine girdiği Elazığ’daki Altınbaş Apartmanı’ndan gelen çatırtı sesleri sonrası apartman yıkılma riski nedeniyle tahliye edildi.
1993 yılında inşa edilen ve depremde ağır hasar aldığı belirtilen sekiz katlı binanın yıkılması için ekipler çalışma başlattı.
MALATYA’DA DA İKİ BİNA BOŞALTILDI
Meydana gelen depremin ardından Malatya’da da hasar gören binalar oldu.
Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında yaklaşık 50 metre bulunan iki bina yıkılma riski oluşunca boşaltıldı.
Bina sakinleri, binadan çatırtı sesleri duyduklarını ve yetkililere haber verdiklerini söyledi.
Çevrede güvenlik önlemleri alındı.
AYRINTILAR GELECEK…