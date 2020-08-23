‘Merkeze bağlı mobil çevik kuvvet kuruluyor’

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Ağustos’ta imzaladığı 2844 sayılı kararda “İstanbul ilinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiştir” ifadesi yer almıştı. Emniyet bünyesinde kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü çok anlaşılamazken muhalefetten bazı isimler “Erdoğan doğrudan kendisine bağlı ikinci polis teşkilatı kurdu” yorumunu yaptı.

ANKARA’DA DA VAR

Söz konusu müdürlüğün ne olduğunu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordum. Soylu, ilk önce İstanbul’da kurulan bu müdürlüğün ilk olmadığına, aynı müdürlüğün Ankara’da da kurulduğuna dikkat çekti. Ardından da müdürlüğün yapısı ve görevi hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Soylu’nun paylaştığı bilgilere göre, Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı’na bağlı olacak ve doğrudan Ankara’dan görevlendirilecek. Bu müdürlükler bünyesinde Ankara’da ve İstanbul’da toplam bin 500 polis görev yapacak. Polisler genellikle çevik kuvvetten seçilecek.

Geçmişte herhangi bir kentte ani bir gelişme yaşandığında ve takviye ihtiyacı duyulduğunda değişik illerden, değişik birimlerden polisler görevlendiriliyor ve o ile gönderiliyordu. Yazışmalar ve bürokrasi nedeniyle bu da zaman alıyordu.

Örneğin Elazığ depreminden sonra birçok ilden, asayiş, güvenlik gibi değişik şubelerden polisler görevlendirilerek Elazığ’a gönderilmişti.

YETERSİZ KALDIĞINDA

Aynı şekilde büyük mitingler, gösteriler olduğunda, güvenlik riski olan kişiler bazı illeri ziyaret ettiğinde “güvenlik önlemlerinde o illerin emniyet güçleri yetersiz kalır” öngörüsü hakim olduğunda yakın illerden takviye polis gücü gönderiliyordu.

İSTANBUL’DAN GİDECEK

Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulduktan sonra ise ihtiyaç duyulan ekip doğrudan bu müdürlük personelinden seçilerek gönderilmeye başlandı. İstanbul Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından İstanbul ve yakın çevresine İstanbul’dan, Ankara ve çevresi ile doğusuna Ankara’dan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nden ekip gönderilecek.

Bu müdürlük sayesinde il emniyet müdürlüklerinin personelini başka illerde görevlendirmek zorunda kalmayacağına dikkat çeken Bakan Soylu, “Bu sayede değişik illerden personel toplayıp göndermenin yarattığı zaman kaybı ve maliyeti de ortadan kaldırıyoruz ve tasarruf sağlıyoruz” dedi. Soylu’ya “ikinci bir teşkilat kuruluyor” eleştirilerini anımsatınca da gülerek, “Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı’na bağlı, hızlı harekete geçme kapasitesi olan mobil bir çevik kuvvet ten söz ediyoruz. Olay bundan ibarettir” yorumunu yaptı.