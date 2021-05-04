Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

DENİZLİ (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in asbaşkanı Veli Tefenlili, amaçIarının ING Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak ve Denizli'de Avrupa takımlarını ağırlamak olduğunu bildirdi.

Tefenlili, yaptığı yazılı açıklamada, ligin bitimine bir hafta kala gelen şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Kulüp olarak 2 yıldır gecelerini gündüzlerine katarak bu başarının sağlanması için el birliği ile mücadele ettiklerini ve sonunda da karşılığını aldıklarını vurgulayan Tefenlili, şunları kaydetti:

"Amacımız Basketbol Süper Ligi'nde öncelikle kalıcı olmak ve Avrupa kupalarına katılarak Denizli'de Avrupa takımlarını ağırlamak. Ayrıca yarışmacı bir takım kurmak istiyoruz. Altyapı sistemimizi kuracağız. En alt yaş kategorisinden itibaren basketbola gönül vermiş yetenekli oyuncuları ortaya çıkararak A takımda oynayacak seviyeye getirmek istiyoruz. Altyapı bizim için çok önemli. Buradan yetişecek oyuncular öncelikle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’e, daha sonra da inşallah Türk basketboluna hizmet verecek."

Veli Tefenlili, Süper Lig'de mücadele eden takımları Denizlili basketbolseverlerle buluşturacaklarını aktararak, "Denizli olarak şampiyon olup kentimizin ismini ülke çapında duyurmak bizi oldukça gururlandırdı. Taraftarlarımıza bol galibiyetli güzel maçlar izlettirmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize bu gururu yaşatan oyuncularımıza inansın, güvensin ve destek olmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.