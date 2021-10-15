Merkezi bütçe eylülde 23,6 milyar TL açık verdi. Faiz harcamaları eylülde 14,1 milyar TL, ocak-eylül döneminde 142,3 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayı merkezi bütçe verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde merkezi bütçede 23,6 milyar TL açık verdi. Geçen sene eylülde açık 29,7 milyar TL idi.

2021 yılında Ocak-Eylül dönemindeki toplam açık 61,1 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam geçen sene aynı dönemde 140,6 milyar TL olmuştu.

Eylül 2020’de 13,4 milyar TL açık veren faiz dışı denge, Eylül 2021’de 9,5 milyar TL açık verdi.

Eylülde bütçe geliri 117,9 milyar TL olurken, harcamalar 141,5 milyar TL olarak açıklandı. Eylül 2020’de gelir 76,9 milyar TL, harcama 108,6 milyar TL olmuştu.

FAİZDE 9 AYDA 142,3 MİLYAR TL HARCANDI

Merkezi bütçeden yapılan faiz harcamaları eylülde 14,1 milyar TL oldu. Bu rakam geçen yıl 16,2 milyar TL idi.

Ocak-eylül dönemindeki toplam faiz harcaması ise 142,3 milyar TL oldu. Bu rakam da geçen yıl aynı dönemde 107,8 milyar TL olmuştu.

İlginizi Çekebilir Motorin ve benzine zam İlginizi Çekebilir Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın dolar/TL beklentisi yükseldi İlginizi Çekebilir KİT’ler için 66 milyar TL’lik borçlanma planı