Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde 5 dakikada muayene mümkün mü? Kriz büyüyor!





Sağlık Bakanlığı'nın 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki bazı randevu aralıklarını 5 dakikaya düşürmesine dair tepkiler sürüyor. Türk Tabibler Birliği'nden yapılan açıklamada "Bu uygulama daha çok istifa, hekim göçü, hastalık, sağlıksızlık ve sağlıkta şiddet getirir" denildi. Meselenin birçok boyutu var ancak özellikle altı çizilmesi gereken iki unsur bulunuyor. Birincisi, insanlar randevu almakta büyük sıkıntı yaşıyorlar. Diğerini vurgulamak için ise şu soruyu sormak gerekiyor: "5 dakikada muayene olur mu?" Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Sözcü Web TV'den Yaşar Özer'in sorularını yanıtladı. #saglikbakanligi

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