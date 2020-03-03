Merkez’in yatırımcı görüşmelerine corona engeli

Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın başlayacak yatırımcı görüşmelerinde yabancı yatırımcıların katılımı corona virüsü endişeleri nedeniyle azalmış durumda.

Yılda 6-7 kez gerçekleşen yatırımcı görüşmelerinde TCMB, katılımcıların genel makro ekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konulardaki teknik içerikli sorularını cevaplıyor. Yatırımcılar ise ilgili görüşlerden gelecek dönem para politikası makro gerçekleşmeler ve bunların piyasa etkisine yönelik öngörülerini kuvvetlendirmeye çalışıyorlar.

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KURUMLARDAN KISITLAMA

Reuters’a bilgi veren birden fazla yabancı yatırımcı yurt dışı seyahatlerinde “çalıştıkları kurum kaynaklı kısıtlamalar” oluştuğunu bu nedeniyle daha önceden planladıkları Türkiye yatırımcı görüşmelerine yönelik seyahatlerini “iptal etmek zorunda kaldıklarını” belirttiler.

Öte yandan Reuters’a bilgi veren bir yabancı yatırımcı ise kişisel çekinceler nedeniyle şu anda “hava yolu ile seyahat etmek istemediğini” bu nedenle programını iptal ettiğini belirtti.

Görüşmelerini iptal eden yatırımcıların hiçbiri corona virüsü endişelerine Türkiye’yi kaynak göstermedi. İptal nedenlerinde gelinen ülke ve çalışılan kurum kaynaklı hava yolu kısıtlamaları ön plana çıkmış durumda.

Ancak tüm yabancı yatırımcılar görüşmelerini iptal etmiş değil. Reuters’ın ulaştığı iki yabancı yatırımcı ise hali hazırda Türkiye’ye bulunduğunu ve görüşmelere katılacağını belirtti.

Lokal yatırımcılarda ise yatırımcı görüşmelerine yönelik belirgin bir iptal söz konusu değil.

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ANKARA’DA YAPILACAK

Yatırımcı görüşmeleri TCMB’nin 2020 için açıkladığı takvime göre 4 ve 5 Mart günlerinde gerçekleştirecek. Görüşmeler Ankara’da yapılacak. Türkiye ziyaretlerinde yatırımcılar sadece TCMB değil bir, birçok kuruluş siyasiler ve bağımsız kuruluşlar ile de görüşmeler yürütüyor.

TCMB yatırımcı görüşmelerinde ekonomist ve analistler ile teknik içerikli görüşmeler yapıyor. Görüşmelere ağırlıklı olarak TCMB başkan yardımcıları Uğur Küçük ve Oğuzhan Özbaş ile ilgili birimler katılıyor.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı. (REUTERS)