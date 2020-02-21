Mermer ocağına karşı kenetlendiler

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi Güneyyaka Mahallesi’nde OttomanGrey Madencilik tarafından açılmak istenen mermer ocağına karşı çıkan bölge halkı, Köy Konağı’nda ‘ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı’ yaptı.

‘ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı’na Gündoğmuş Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Özeren ve CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar’ın yanı sıra CHP ve AKP’nin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen görevliler de hazır bulundu.

AKP’Lİ BAŞKAN: HALK BU DEVLETE DÜŞMAN OLUR

Gündoğmus Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Özeren, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar Güneyyaka köyüne birçok şey yapmaya çalışıldığını ve her seferinde önüne geçtiklerini söyledi. Senelerdir köyü koruduklarının söyleyen Özeren, “Tüm bunların ardından hala köye zarar verilmeye çalışırlarsa halk bu devlete düşman olur. Vatandaşlarımızı devlete küstürmeyin. Şimdi iki tane şirket gelecek ve bu doğayı bozacak. Biz buna asla izin vermeyiz. Biz buradaki doğal güzellikleri mermer Ocağı uğruna bitirtmeyiz” dedi.

“YEMŞEYİL DOĞAYA MERMER OCAĞI YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ”

CHP İl Başkanı Nusret Bayar da yaptığı konuşmada Güneyyaka Mahallesi’ne halka rağmen mermer ocağı yapılmak istenmesini doğru bulmadığını söyledi. Bayar şunları söyledi, “Biz bu konuda sonuna kadar köylümüzün yanındayız. Bu yemyeşil doğaya, bu coğrafyaya mermer ocağı yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yetkililerin de bu konuya gereken önemi vermesini ve mermer ocağına izin vermemesi gerektiğini düşünüyoruz”

“HAYVANLAR ZARAR GÖRECEK”

Mermer ocağından hayvanların etkileneceğini söyleyen mahalle sakini Mustafa Uyaroğlu, “Bu köyler hayvancılık ile bilinir. 15 kadar aile hayvancılıktan geçimini sağlamaktadır. Bu yapacakları mermer ocağı keçileri hasta edecektir. Geri dönüşü olmayacak kararlar alınmamasını önemle talep ediyoruz. Yöre halkının söz konusu iki mermer ocağını yaşam alanlarında kesinlikle istemediğimizi bir kez daha vurguluyor. Yetkililerden yöre halkının taleplerine duyarlı olmalarını ve bu çetelere izin vermemelerini önemle rica ediyor. İlgili devlet kurumlarını göreve davet ediyoruz”

ARTIK SÖZ DEVLETİMİZDE

Güneyyaka Mahallesi Muhtarı Muzaffer Ataseven ise köy halkının mermer ocağının tamamen karşısında olduğunu kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen görevlilere sıkıntılarını ilettiklerini ve onların da bu şikayetleri kayda geçirdiğini belirten Ataseven, “Artık bu saatten sonra söz devletimizde. Umuyorum bize sevindiren kararlar alırlar”