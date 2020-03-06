Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden otobüslerde Corona önlemi!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde günlük 100 bin, yıllık ise 36 milyon yurttaşa hizmet veren belediye otobüslerinin detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri aralıksız sürdürülüyor.

ARAÇLARIN İÇİ VE DIŞI ÖZENLE TEMİZLENİP DEZENFEKTE EDİLİYOR

Makine ikmal sahasında, günlük olarak detaylı temizlikleri gerçekleştirilen belediye otobüslerinin öncelikle dış kısımları araç yıkama şampuanlarıyla özenle yıkanıyor. Ardından otobüs içerisinde gerçekleştirilen detaylı çalışmayla, yurttaşların yoğun olarak temas ettikleri camlar, borular, elcikler ve koltuklar başta olmak üzere araç içerisindeki her nokta özenle temizleniyor. Zemin temizliğinin ardından halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde aracın dezenfeksiyon işlemine geçiliyor.

“OTOBÜSLERİMİZDE VİRÜSLERİN BARINMASINI ENGELLEMEYE BÜYÜK ÖNEM VERMEKTEYİZ”

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetinin yanı sıra yıl boyunca otobüslerin hijyenini ön planda tutarak, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Topçuoğlu, şöyle dedi:

* Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in toplu taşımadaki güvenli taşımanın yanında otobüslerimizin hijyenine ve sağlık konularına çok dikkat etmemiz noktasında bizlere sürekli uyarıları olmaktadır.

* Günde 100 bin, yılda 36 milyon vatandaşımıza büyükşehir belediyemize ait otobüslerle toplu taşıma hizmeti vermekteyiz.

* Kişisel temasın fazla olduğu toplu taşıma araçlarımızda, günlük rutin olarak araç içi temizliğinin yanı sıra salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı da dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır.

* Otobüslerimizde bakteri, parazit ve virüslerin barınmasını engellemeye ve halkımızı bulaşıcı hastalıklardan korumaya büyük önem vermekteyiz.

“GEREKEN ÖNLEMLERİ DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİYLE YAPMAKTAYIZ”

Son günlerde kamuoyunda paniğe sebep olan Corona virüsü salgınına karşı tedbirli olduklarını, yurttaşların belediye otobüslerine hiçbir kuşku duymadan binebileceklerini vurgulayan Topçuoğlu, şöyle konuştu:

* Son günlerde Corona virüsüyle ilgili vatandaşlarımızda panik hali söz konusu.

* Ancak toplu taşıma araçlarımızda gereken önlemleri, halk sağlığına zararlı olmayan dezenfeksiyon işlemleriyle almaktayız.

* Ayrıca toplu taşımanın sivil ayağını oluşturan minibüs ve halk otobüslerimizde de Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü aynı hassasiyetle denetimlerini yapmaktadır.

* Dezenfeksiyon işlemlerinin sonucunda vatandaşlar uygulamalarımızı memnuniyetle karşıladıklarını bildirmektedir.

* Halkımız, güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplu ulaşımı kullanma noktasında hiçbir şüphe duymasın.

“HAPŞIRIRKEN VEYA ÖKSÜRÜRKEN HASTALIK TAŞIYABİLECEĞİMİZİ UNUTMAYALIM”

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan doktor Bahar Gülcay Çat Bakır ise araçların hijyenik koşullarda yurttaşlara hizmet verebilmesi için inceleme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek, yurttaşlara önerilerde bulundu.

Kişinin kendi sağlığını koruyabilmesi için çevresindekilerin sağlığına da özen göstermesi gerektiğini belirten Bakır, şunları söyledi:

* Corona virüsü için bizler salgın ortaya çıkmadan dezenfeksiyon işlemlerimizi yapıyorduk.

* Şu anda incelemelerimiz de aynı sıklıkla devam ediyor.

* Otobüsler topluluk alanları. Hapşırmak ve öksürmek de virüsün bulaşma ihtimalini artıran şeyler.

* Hapşırırken veya öksürürken hastalık taşıyabileceğimizi unutmayalım.

* Toplumun sağlığı bizden başlar. Kendi hastalığımızı yaymazsak hiç kimse birbirine hastalık yaymamış olur.

* Hapşırık veya öksürükle virüslerin bulaşmasını bir peçete yardımıyla engellemek çok önemli bir etken.

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