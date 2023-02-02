Mersin cennet koyundaki doğa katliamı Meclis’e taşındı

Mersin’de AKP ve MHP’li belediye meclis üyelerinin oylarıyla yapılaşmaya açılan yeryüzünün 13’ncü Cenneti olarak bilinen Silifki ilçesinde ki Tisan Koyu’nda 1000 villa yapımına başlanması meclis gündemine taşındı.

Konuyu Meclis gündemine bir soru önergesiyle taşıyan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması için soru önergesinde, “Bu çevre ve doğa katliamına dur demeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

AKP VE MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ YAPILAŞMAYA AÇTI

Konu ile ilgili açıklama yapan Antmen, “Akdeniz’in incisi Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Tisan Koyu’nun yapılaşmaya açılması MHP’li Silifke Belediyesinin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifiyle geçtiğimiz mayıs ayında Büyükşehir Belediyesinde AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilmiştir. İlgili firma plan değişikliği tamamlanmadan 1000 villalık proje hazırlamış ve satışlara başlamıştır” dedi.

KANUN VE YÖNETMENLİKLERE AYKIRI İŞLEM

Şu anda burada inşaat yapan firmanın Kıyı Kanununa ve atıkların taşınmasıyla ilgili yönetmeliklere açıkça aykırı hareket ettiğine değinen CHP’li Vekil “Bu bölge sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda kültürel ve arkeolojik zenginliğe de sahiptir. Bu firma şimdi bunları kontrolsüz şekilde yok etmeye başlamıştır. İnşaat esnasında burada izinsiz şekilde konkasör tesisi ve bir beton santrali de yapılmıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulamıştır ancak firma doğa ve tarih talanına devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergesinde yer alan sorular şöyle:

Kıyı kanununa aykırı hareket ederek doğal ve tarihsel dokuyu bozan bu inşaata nasıl halen müsaade edilmektedir?

Şu ana kadar kaç tane ağaç kesilmiş, ne kadar bitki örtüsü yok edilmiştir? İnşaat nedeniyle zarar gören doğal miktar alanları ne kadardır? Bunların içerisinde yaşayan; inşaat nedeniyle ölen veya yer değiştirmek zorunda kalan hayvanlar hangileridir?

İnşaat nedeniyle zarar gören arkeolojik alan miktarı nedir? Bunların içerisinde ne tür eser veya kazı bölgeleri yer almaktadır?

Mersin Silifke’nin doğal ve tarihi güzelliğini geri alınamaz şekilde yok eden bu yapılaşmaya izin veren ve buna yol açan AKP ve MHP’li belediye başkanları ve meclis üyeleriyle ilgili herhangi bir işlem yapacak mısınız?

Bu çevre ve doğa katliamına dur demeyi düşünüyor musunuz?