Mersin körfezinde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Mersin Erdemli’ye 11.47 kilometre uzaklıktaki depremin saati 22.59 olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise 16.04 kilometre olduğu belirtildi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER