Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) – Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında eski HDP yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerinin operasyonlarında, eski HDP Mersin İl Başkanı M.I, Gaziantep'te yakalandı.
Eski parti yöneticileri Z.Ö, A.K, N.E, M.G. ve C.K. ile Z.İ. Mersin'de, B.Ö. ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.