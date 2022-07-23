Mersin’de 15 metrelik obruğa düşen keçi kurtarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 2 bin 300 metre rakımda otlanırken 15 metre derinliğindeki obruğa düşen keçiyi kurtardı. Keçisine kavuşan Mehmet Akkuş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Ali Ekber ŞEN

Mersin’in Erdemli ilçesinde 15 metrelik obruğa düşen keçi, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekibince kurtarıldı. Keçisine kavuşan Mehmet Akkuş, itfaiye ekibine teşekkür etti.

Erdemli İlçesi Toroslar Mahallesi’nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Akkuş, 2 bin 300 rakımlı Akaçpınar mevkiinde hayvanlarını otlatırken, keçisinin birinin kaybolduğunu fark etti. Akkuş, keçiyi bir süre aramasına rağmen bulamadı. Aynı mevkide hayvan otlatan çobanların sesini duyduğu keçinin, obruğa düştüğü anlaşıldı. Obruğun ağzında bulunan otları temizleyerek bir süre kendi imkanlarıyla keçiyi kurtarmaya çalışan Akkuş ve çobanlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

15 METRE DERİNLİĞİNDEKİ OBRUKTAN KISA SÜREDE KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı profesyonel kurtarma ekibi, girişi oldukça dar olan 15 metre derinliğindeki obruğa, son derece teknolojik iniş takımlarıyla inerek keçiyi kurtardı. Keçisine kavuşan Akkuş, 46 yıldır bu bölgede hayvan otlattığını, ancak bu obruğu daha önce hiç görmediğini belirtirken, keçisini kurtaran Büyükşehir İtfaiye ekiplerine teşekkür etti. Strese girdiği için kendi kıllarını yiyen keçiyi sahibine teslim eden ekipler, aynı obrukta çok daha önce düştüğü tahmin edilen ve telef olan bir keçi daha buldu.

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