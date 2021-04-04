Mersin'de 2. Yenişehir Triatlonu başladı

MERSİN (AA) – Mersin'de, Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yenişehir Triatlonu başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Fenerbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, "genç", "elit", "paratriatlon" ve "yaş grupları" kategorilerinde düzenleniyor.

"Genç" ve "paratriatlon" kategorisinde sporcular, 750 metre yüzdükten sonra 20 kilometre bisiklet sürüp ara vermeden 5 kilometre koşacak.

"Elit" ve "yaş grupları" kategorilerinde de katılımcılar, 1500 metre yüzüp 40 kilometre bisiklet sürüp ardından 10 kilometrelik koşu parkurunda ter dökecek.

Sezonun ilk puanlı yarışı olan Yenişehir Triatlonu'nda, 26 kentten 210 sporcu mücadele ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılan yarışlar, sporseverler için sosyal medyadan canlı yayımlanıyor.

– "Ortam ve yarışlar iyi, şu anda her şey çok güzel"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle uzun süredir ara verilen yarışlara Mersin'deki organizasyonla start verdiklerini söyledi.

Sporcuların yarışlarda kıyasıya mücadele ettiğini dile getiren Yalçınkaya, "Camia özlemiş. Pandemi süreci içerisinde çok ciddi bir katılım var. Ortam ve yarışlar iyi, şu anda her şey çok güzel. Burası uluslararası bir yarışı hak ediyor. Bu sene Avrupa yönetim kurulu ile Alanya'daki toplantıda bir araya geleceğiz. Seneye buraya uluslararası bir yarış kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.