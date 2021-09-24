Mersin’de 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Mersin’de özel bir araçta yapılan aramada zula tabir edilen gizli bölmelere yerleştirilmiş halde 47 paket halinde 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Araç sahibiyle yanında bulunan bir kişi tutuklandı.

Ali Ekber ŞEN

Mersin’de narkotik polisinin yaptığı çalışmada 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan araç sahibi ile yanında bulunan kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde taşıdığı yönünde istihbarat alarak bir süre takip etti. N.G.’nin kullandığı otomobili bir süre takip eden ekipler, daha sonra aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin zula olarak tabir edilen gizli bölmelerinde 47 ayrı paket halinde 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonun devamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon da yapan narkotik ekipleri, iki şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bir şüpheli ifadesinin alınmasından sonra Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, diğer iki zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan ekipler, ilde sentetik hap satışı yapan şahıslara yönelik de operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda hap sattıkları belirlenen M.D. ve A.C. isimli şahıslara operasyon yapan ekipler, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.