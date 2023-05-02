Mersin’de AKP’li belediyenin meclis toplantısında FETÖ ve PKK gerginliği

Mersin’de AKP’li Akdeniz Belediye Meclisi’ne, FETÖ ve PKK tartışması damga vurdu. AKP’li Başkan Mustafa Gültak, belediyeye ait bir araziyi satmak istemesine karşı çıkarak izin vermeyen HDP meclis üyelerine ‘PKK’ suçlaması yöneltti. Suçlanan HDP’li üyeler de AKP’ye yönelik ‘FETÖ’ suçlamasında bulununca mecliste gerginlik yaşandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mülkiyeti Akdeniz Belediye Başkanlığı’na ait, Karacailyas Mahallesi’ndeki 3 bin metrekare yüz ölçümündeki arsa niteliğindeki taşınmazın satışını yeniden meclise iade etti. Gültak, kararı yeniden oylamaya sundu. CHP’li meclis üyeleri kararın yeniden meclise getirilmesinin demokrasiye uygun olmadığını söyledi.

KARŞILIKLI SUÇLAMALARDA BULUNDULAR

Yapılan oylama sonucunda arsa satışı konusunda ret çıktı. Satışa ret oyu verilmesi üzerine konuşan Başkan Mustafa Gültak, ‘İstiklal Marşı’ ve ‘PKK’ üzerinden HDP’li meclis üyelerine yüklendi. Gültak, “Demokrasiyi çok seviyorsanız, silahı elinizden bırakın. Bir kere PKK’ya terör örgütü demeyi öğrenin ya. Diyebiliyor musunuz? İstiklal Marşı’nı okuyabiliyor musunuz? Ben FETÖ’ye FETÖŞ diyorum. Siz PKK terör örgütü diyemezsiniz. Göbekten bağlısınız” ifadelerini kullandı.

HDP’li Meclis Üyesi Özgür Çağlar ise “Her sıkıştığınızda bu konuları açıyorsunuz. Biz de girelim o zaman, Cumhurbaşkanı’nın yaveri FETÖ’cü çıkmadı mı, FETÖ’cü çıktı. Yanındaki adam FETÖ’cü çıkmadı mı, FETÖ’cü çıktı. Yıllardır beraber yürüdünüz, birlikte ıslandınız bu yollarda, bu şarkıları söylediniz, ondan sonra aranız kötü oldu bitti” diye karşılık verdi.

“YILLARDIR BERABER YÜRÜDÜNÜZ”

Gültak’a cevap veren HDP’li Meclis Üyesi Özgür Çağlar, “İstiklal Marşı üzerinden sıkıştığınızda bu konuları açıyorsunuz. Biz de girelim o zaman, Cumhurbaşkanı’nın yaveri FETÖ’cü çıkmadı mı, FETÖ’cü çıktı. Yanındaki adam FETÖ’cü çıkmadı mı, FETÖ’cü çıktı. Yıllardır beraber yürüdünüz, birlikte ıslandınız bu yollarda, bu şarkıları söylediniz, ondan sonra aranız kötü oldu bitti. Gereğini yaptınız, ülkeyi de bu hale getirdiniz. Darbe girişimleri, insanlar öldü, onlardan da biz bahsetmiyoruz. Siz her sıkıştığınızda aynı konuya giriyorsunuz, gerek yok yani. Daha önce burada tartışmalar yaşandı, bitirdik, tükettik. Recep Tayyip Erdoğan Hoca Efendi diyordu. Okyanus ötesine Fettullah Gülen’e hocam gel diyordunuz. Hocam milyonlar sizi bekliyor demiyor muydunuz?” diye konuştu.

“MİTİNGE BELEDİYE PERSONELLERİNİ GÖTÜRMENİZDEKİ AMAÇ NEDİR?”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlayan Çağlar, belediye personellerine mitinglere katılması için baskı yapıldığını iddia etti. Çağlar, şunları söyledi:

* “Nureddin Nebati buraya geliyor tüm belediye personellerini Nureddin Nebati’nin katılımına sağlamak için belediye önünde topluyorsunuz. Zafer Çağlayan geliyor bütün birimlere elemanlarınızı gönderiyorsunuz. Personel üzerinde baskı kuruyorsunuz. Böyle bir şey var mı yok mu? bunu da cevaplamanızı istiyoruz. Böyle bir şey varsa bunu yapmanızdaki amaç nedir?

* Bakanların, milletvekili adaylarımızın mitinglerine toplantılarına belediye personellerini götürmenizdeki amacınız nedir? Böyle bir hakkınız var mı? soru önergesi olarak da bunu soruyorum. Zafer Çağlayan’ın, Nureddin Nebati’nin neden belediye personellerini götürüyorsunuz? Neden belediye birimlerine insanları gönderip katılacaksınız şeklinde diyorsunuz?”

“GEÇMİŞTE SİZİN BAŞKASINA PEŞKEŞ ÇEKTİĞİNİZ ARAZİYİ, BUGÜN BELEDİYEMİZE KAZANDIRAN ADAMIM”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karacailyas Mahallesi’nde, mülkiyeti belediyeye ait 3 bin metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki arazinin satışıyla ilgili muhalif meclis üyelerinin eleştirilerine sert tondan yanıt verdi.

“Şaibenin kimin üzerinde olduğu bellidir. Akdeniz’de 2010 yılında kim görevde ise, kim o arsanın bu hale gelmesiyle, hangi meclis üyeleri el kaldırdıysa, onlar gitsin kendilerini temizlesin” diyen Gültak “Önce kendi geçmişinize bakın. Çamur atmakla Gültak’ı kirletemezsiniz. Sizin döneminizde bu arsa gümbürtüye gidiyordu. Bizim dönemimizde kurtarıldı. Sizlerin 2010’de peşkeş çektiğiniz araziyi bu dönemde biz kurtardık ve belediyemize kazandırdık” yanıtını verdi.