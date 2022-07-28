Mersin’de AKP’li meclis üyesine kaçak su cezası

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi İsmail Yerlikaya’ya ait 3 ayrı işyerinde kaçak su kullanımı nedeniyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. Yerlikaya’ya toplamda 236 bin TL para cezası kesildiği belirlendi.

Ali Ekber ŞEN

AKP‘li Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi İsmail Yerlikaya’nın 3 farklı mahalledeki işyerlerinde kaçak su kullandığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine Mersin Su Kanalizasyon İdaresi(MESKİ) ekipleri, meclis üyesine 3 ayrı tutanakla toplam 236 bin TL kaçak su cezası kesti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde AKP Grup Başkanvekilliği görevini de yürüten İsmail Yerlikaya’nın adı bu kez kaç su kullanımıyla gündeme geldi.

MESKİ ekipleri, Yerlikaya’nın 3 işyerinde kaçak su kullanıldığına dair tutanak tuttu ve ceza kesti.

İsmail Yerlikaya’ya kaçak su cezası kesilmesine neden olan işyerlerinden birisi Akbelen Mahallesindeki Granmer adlı işyeri.

MESKİ tutanaklarına göre işyerinde artezyen kuyusu açıldı ve o kuyudan çıkan su, herhangi bir abonelik olmadan usulsüz şekilde kullanıldı.

Kaçak su kullanımına konu olan diğer iki işyeri yeri ise Mevlana Mahallesindeki Yerlikaya İnşaat ile Şevket Sümer Mahallesi Okan Merzeci Bulvarındaki Yerlikaya İnşaat.

MESKİ tutanaklarına göre bu 2 işyerinde de artezyen kuyusundan, abone olmadan, usulsüz su kullanımı tespit edildi.

MESKİ ekipleri 3 işyerindeki kaçak su kullanımından dolayı AKP’li meclis üyesine toplam 236 bin lira para cezası kesti.

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