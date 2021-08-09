Mersin’de ardıç katliamı: Bu vahşeti durdurun!

Türkiye, yangınlarla yok olan ormanların acısını yaşarken Mersin’in Toros Dağı eteklerindeki yayla özelliğine sahip köylerde Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’nce yaklaşık bir ay önce başlatılan ardıç kesimi hızla devam ediyor. Kesimin ilk kez yapıldığı 6 köydeki 70-500 yıllık ardıç ağaçlarının kesimi tepki çekti.

ALI EKBER ŞEN

Türkiye’nin güney bölgesi başta olmak üzere birçok yerde devam eden yangınlarla ormanlarımız yok olurken, Mersin’de Toros Dağı eteklerinde kurulu yayla özelliği bulunan köylerde Ardıç kesimi devam ediyor. Yaklaşık bir aydır devam eden katliamda binlerce ardıç acımasızca kesiliyor.

Mersin’deki Ardıç kesimi Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk yaylasının üst kesimlerinde bulunan ve yayla özelliği olan 6 köyde yaklaşık 40 gün önce başlayan Güzeloluk Erdilek köy yolu çevresinde de büyük bir hızla sürüyor.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’nce başlatılan gençleştirme çalışması kapsamında 70-500 yıllık ardıç ağaçları 6 köy bölgesinde sürüyor. Yaklaşık 700 bin ardıç ağacının bulunduğu bölgede devam eden çalışmalar kapsamında 40 bin ağacın kesileceği öğrenildi.

“BU VAHŞETİ DURDURUN”

Bölgedeki ağaç katliamı bölge insanının da tepkisini çekti. Yörede doğup büyüyen köylülerden Ali Topal, ardıç kesiminin başlamasıyla birlikte kesimi durdurmak için bir çok kuruma şikayette bulunduğunu söyledi.

Ancak kesimi durdurma çabalarının boş çıktığını anlatan ve kesim alanında ki ardıç kıyımını gösteren Ali Topal, “Çocukluğumuz burada geçti. Vahşeti görüyorsunuz ata mirası kültürümüz olan ağaçlar kesilmektedir. Binlerce yıllık ağaçlar acımasızca kesiliyor. Aldığımız bilgiye göre odun yapılmak üzere kesim yapılıyormuş. Son derece yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Binlerce dekarlık bir alan içinde Toros dağlarının eteklerine kadar bulunan ardıç ormanındaki ağaçları kesiliyor. Ardıç katliamına birileri dur dur demelidir. Günlerdir burada kesim devam ediyor. 6 köy bölgesinde bulunan 700 bin civarındaki ardıç ormanından 40 binin üzerinde bir kesim olacakmış” ifadelerini kullandı.

ARDIÇ AĞACI:

Ardıç ağacı hem son derece faydalı hem de ilginç özelliklere sahip olan bir ağaçtır. Servigiller familyasından gelen bu ağaç, üremek için başka bir türün desteğine ihtiyaç duyar.

Ardıç ağacının üreyebilmesi için ise ardıç kuşuna ihtiyacı vardır. Ardıç meyvesi ise bazı dönemlerde üreyebilir. Hem meyvesi hem de yağı insan için oldukça faydalıdır.

Hastalıkların tedavisinde kullanılan meyvesi ile özel bir yere sahiptir olan bu ağaç, kutsal kabul edilir. Ülkemizde ve dünyada pek çok yerde görülen ardıç ağacı aynı zamanda huzur ve bereket getirdiğine inanılan bir ağaç türüdür.

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