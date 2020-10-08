Mersin'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıkları başladı

MERSİN (AA) – Mersin'de gerçekleştirilecek 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başladığı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan organizasyonun, ülkedeki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye alındığı hatırlatıldı.

Mersin'in ev sahipliğinde Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona, erkeklerde 9-13 Aralık, kadınlarda ise 17-20 Aralık'ta yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin'in ev sahipliği yaptığı birçok ulusal ve uluslararası organizasyonla "spor kenti" kimliğini kazandığını belirtti.

Demir, kentin çok önemli tesislere sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ülkemize verilmesinin heyecanını yaşıyoruz. Mersin, 2013 Akdeniz Oyunları'ndan sonra birçok farklı branşta uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Organizasyon anlamında tecrübeli bir il olarak Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hazırlıklarımıza Kovid-19 tedbirlerimizi alarak başladık. Ev sahipliğini yapacağımız Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak olan tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun."