Mersin’de ayağından vurularak yakalanan kadın kılığındaki gasp zanlısı tutuklandı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde, bekçiler tarafından ayağından vurularak yakalanan kadın kılığındaki gasp zanlısı tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.M.A, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Siteler Mahallesi’nde, 28 Ekim’de devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri kadın kıyafetleri giyen A.M.A’yı sorgulamak istemişti.
İhtara uymayan ve çantasından çıkardığı silahı ekiplere doğrultan zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Gözaltına alınan şüphelinin, A.C.’yi gasbetmek için kadın kılığına girdiği, farklı suçlardan da kaydının olduğu tespit edilmişti.
Kadın kılığındaki zanlının yolda yürüdüğü ve bekçilerin ateş ettiği anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansımıştı. AA