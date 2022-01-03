Mersin’de aynı noktadan iki ayrı fotoğraf

19 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mersin Cumhuriyet Meydanı’ndaki açılışa akredite olmadığı gerekçesiyle katılamayan SÖZCÜ muhabiri Ali Ekber Şen mitinge dönüşen törenin tepe fotoğrafını çekmişti. Aynı noktadan bu kez de CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in katıldığı Mersin Metrosu temel atma töreninin fotoğraflarını çekti. İki tören arasındaki katılımcı farkı da böylece objektife yansıdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın 19 Eylül’de Mersin’de mitinge dönüşen toplu açılış törenini yapıldığı alan bu kez Millet İttifakı’nın ortakları; CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘i ağırladı.

İki lider mitinge dönüşen Mersin Metrosu temel atma töreninde son derece coşkulu bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı.

AYNI NOKTADAN ÇEKTİ

Erdoğan’ın katıldığı açılışa akredite akredite olmadığı gerekçesiyle katılamayan SÖZCÜ Muhabiri Ali Ekber Şen, alanın tepe fotoğraflarını çekmişti.

Gazeteci Şen, bu kez de aynı noktadan metro temel atma töreni için Cumhuriyet Alanı’nın tepe fotoğraflarını çekti.

Alana, arama noktalarından geçen coşkulu katılımcıların sadece Türk Bayrağı ile girişlerine izin verildi.

TAM SAATİNDE GELDİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, program saati olan 15.00’te birlikte alana geldiler. İki lider büyük bir coşkuyla karşılanırken “Türkiye sizinle gurur duyuyor” ve “Mersin sizinle gurur duyuyor” sloganları atıldı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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