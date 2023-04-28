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28 Nisan 2023
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Mersin’de can pazarı: 1 ölü 9 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kaza, Akdeniz ilçesi Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, Abdulkadir Kaşka idaresindeki 02 HU 197 plakalı servis minibüsü ile İbrahim Göçmen idaresindeki 33 AEU 033 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3ü ağır, 10 kişi yaralandı. Ekiplerin minibüsten çıkardığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Evdi, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

Alaturka Online
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