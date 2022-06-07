Mersin’de ÇED toplantısı olaylı bitti

Mersin’in Silifke İlçesi Taşucu Mahallesinde yer alan Seka Limanı’nın genişletilerek, deniz sahilin bir bölümünün alana dahil edilmesi ile ilgili yapılmak istenen ÇED toplantısı olaylı bitti. Salonu dolduran çevreciler, toplantı için görevli heyeti içeriye almadı. “Dağ başını duman almış” marşını söyleyen çevrecilerle polis arasında arbede yaşanınca ÇED toplantısı yapılamadı.

Ali Ekber ŞEN

Mersin’in Silifke ilçesinde yıllar önce kapanan Seka Kağıt Fabrikası liman alanının özel bir şirkete satılmasından sonra genişletmesiyle ilgili yapılan ÇED toplantısı olaylı sonuçlandı. Saatler öncesinde salonu dolduran çevreciler, kapıyı tutarak “Dağ başını duman almış’ marşı okuyarak heyetin içeriye girmesine engel oldu. Polisle çevreciler arasında yaşanan arbededen sonra, heyet ÇED toplantısını yapamadan ayrıldı.

Mersin’de Silifke ile Taşucu arasında bulunan Seka Kağıt Fabrikası 15 yıl önce kapatıldı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait olan son derece değerli arazi için kurum 2018 yılında limanın genişletilmesi kararı aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da onay alınarak ihaleye çıkıldı. Bir süre önce CEYPORT şirketi bölgeyi 40 yıllığına kiraladı. ÇED raporu olmadan, halkın onayı alınmadan yapıldığı öne sürülen ihaleyle bir süre önce inşaat çalışmalarına başlayan şirket, halkın ortak kullanım alanı olan plaj ve yürüyüş yoluna duvar ördü. Çevreci vatandaşların Silifke Belediyesi’ne yaptığı başvuru üzerine inşaat mühürlendi, ancak çalışma devam ederek deniz sahiline adeta Çin Seddi gibi duvar örüldü.

DUVAR ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Limanın genişletilme ve deniz sahilinin de bir bölümünün de satın alınan araziye eklenmesine yönelik Çevre Etki Değerlendirmesi(ÇED) toplantısı öncesi Mersin merkez ve ilçelerden çok sayıda çevresi Taşucu’na akın etti. Çevreciler, ilgili şirketin sahile ördüğü büyük beton blokların önünde toplanıp bir süre inceledi.

SALONDA ALMADILAR

Daha sonra Tuşucu girişinde yer alan ÇED toplantısının yapılacağı salonu giden çevreciler, “Direne Direne kazanacağız”, “Taşıma, toprağıma denizime dokunma”, “Emperyalist Ceynak Taşucu’nu terk et”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” şeklinde sloganlar attı. Çevreciler salonun önünde set oluştururken, Çevik Kuvvet Polisi kapının açılması yönünde uyarılarda bulundu. Toplantı saatinde ise 4 kişilik heyet salona geldi, ancak çevrecilerin direnişiyle karşılaştı. Kapıya doğru yönelerek kapatan ve ‘Dağ başını Duman Almış’ marşı okuyan çevrecilerle polis arasında bir anda arbede çıktı. Bir süre devam eden arbede esnasında bazı çevreciler yere düştü.

TUNATAK TUTULDU

Çevrecilerin direnişi üzerine salona giremeyen heyet, ÇED toplantısının yaşanan olaylar nedeniyle yapılamadığı yönünde tutanak tutup bölgeden ayrıldı. Toplantının yapılmamasından memnun olan çevreciler, marş söyleyerek salonu boşaltı.